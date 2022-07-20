Суд у Гаазі готується пред'явити Росії звинувачення у військових злочинах, скоєних в Україні, - ЗМІ

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі планує до кінця 2022 року або в січні-лютому 2023-го висунути перші звинувачення Росії у воєнних злочинах, скоєних в Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Зазначимо, що конкретну дату МКС ще не обрав, а намічені терміни можуть посунути, оскільки потрібен час для підготовки справи.

У березні 2022 року була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів. Разом вони збирають докази російських злочинів в Україні. Офіс прокурора МКС є учасником слідчої групи, робота якої підтримується Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції Євроюст.

Крім того, Україна працює над тим, щоб доставити принаймні одного російського чиновника – військовополоненого – до суду. Передбачається, що він буде свідчити проти високопоставлених російських командирів.

Тим часом 40 країн вже підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують порушення Україною провадження проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.

Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само 14 квітня 2022 року.

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