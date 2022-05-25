ЄС дозволив собі збирати докази військових злочинів в Україні

Рада Європейського союзу 25 травня ухвалила нові правила, які дозволяють Агентству ЄС зі співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Євроюсту) зберігати, аналізувати та зберігати докази, що стосуються основних міжнародних злочинів, таких як військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, очікується, що після схвалення Європейським парламентом 30 травня їх буде негайно опубліковано в "Офіційному журналі ЄС" і вони набудуть чинності наступного дня після опублікування.

Зокрема, нові правила дозволять Євроюсту зберігати докази військових злочинів, включаючи супутникові знімки, фотографії, відеозаписи, аудіозаписи, профілі ДНК та відбитки пальців; обробляти та аналізувати ці докази у тісній співпраці з Європолом та ділитися цією інформацією з компетентними національними та міжнародними судовими органами, включаючи Міжнародний кримінальний суд.

"З початку агресивної війни Росії проти України численні повідомлення з України, на жаль, свідчать про те, що в Україні відбувалися і продовжують відбуватися злочини проти людяності та військові злочини", - констатується у повідомленні.

У Раді ЄС нагадують, що ще на початку березня всі країни-члени союзу разом з іншими країнами-партнерами вирішили колективно передати ситуацію в Україні на розгляд до МКС, а на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ 4 березня європейські міністри закликали Євроюст у повній мірі виконувати свою координуючу роль і бути готовим допомагати прокурору МКС.

Нагадаємо, що в середу ЄС також оголосив, що разом із США та Великобританією створює міжнародну експертну групу, яка допомагатиме Офісу генерального прокурора України у розслідуванні російських військових злочинів в Україні, у тому числі у зборі відповідних доказів.

Зазначимо, що за даними генерального прокурора Ірини Венедиктової, станом на початок травня в Україні було відкрито понад 9 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних із військовими злочинами.

При цьому українські правоохоронці, як заявляла Венедиктова, нині збирають докази причетності російського керівництва, зокрема президента Володимира Путіна, до злочинів проти людяності та геноциду українців.