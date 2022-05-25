- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ЄС, США та Великобританія створили групу допомоги Україні у розслідуванні військових злочинів РФ
Європейський союз, США і Великобританія оголосили про створення Консультативної групи щодо звірств (ACA) - механізму, покликаного забезпечити ефективну координацію дій сторін для залучення винних у звірствах у контексті російської агресії проти України.
Як повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків, головною місією групи стане підтримка підрозділів з розслідування військових злочинів Офісу генерального прокурора України.
"ACA прагне впорядкувати зусилля з координації та комунікації, щоб забезпечити передовий досвід, уникнути дублювання зусиль та заохочувати оперативне направлення фінансових ресурсів та кваліфікованого персоналу для задоволення потреб ОГП як законного органу в Україні, відповідального за роботу з розслідування військових злочинів на своїй території", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, група з міжнародних експертів надаватиме консультації та підтримуватиме поточну діяльність підрозділів української прокуратури зі збору, збереження та аналізу доказів військових злочинів, у тому числі випадків сексуального насильства, та інших злочинів, скоєних російськими військовими на території України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також вона допомагатиме у питаннях судово-медичної експертизи, складанні обвинувальних висновків та співпраці з міжнародними та національними механізмами підзвітності.
"Досвідчені прокурори з військових злочинів, слідчі, військові аналітики, судово-медичні експерти та інші експерти, що базуються в регіоні, на постійній основі надаватимуть експертні знання, наставництво, поради та оперативну підтримку ОГП на місцях", - сказано в повідомленні.
Крім того, для розширення можливостей відділу з розслідування військових злочинів ОГП та регіональних прокурорів щодо проведення ними розслідувань на місцях буде створено та розгорнуто кілька "мобільних груп правосуддя", які включатимуть як міжнародних, так і українських експертів.
Зазначається, що співпраця з українськими правоохоронцями визначатиметься потребами влади самої України, і параметри такої підтримки розроблятимуться у тісній співпраці з ОГП.
Вказано також, що нині міжнародна група експертів з військових злочинів з країн ЄС, США, Великобританії, а також інших країн базується в основному на південному сході Польщі, однак вони можуть оперативно задіюватися в Україні для роботи на місцях із співробітниками ОГП та іншими міжнародними партнерами.
При цьому очікується, що, якщо дозволить безпекова ситуація, експерти та допоміжний персонал надалі повністю перемістяться в Україну.
Нагадаємо, що за даними керівниці ОГП Ірини Венедиктової, ще станом на початок травня в Україні було відкрито понад 9 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних із військовими злочинами.