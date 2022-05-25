ЕС, США и Великобритания создали группу помощи Украине в расследовании военных преступлений РФ

Европейский союз, США и Великобритания объявили о создании Консультативной группы по злодеяниям (ACA) - механизма, призванного обеспечить эффективную координацию действий сторон для привлечения виновных в зверствах в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины.

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Как сообщает Европейская служба внешних связей, главной миссией группы станет поддержка подразделений по расследованию военных преступлений Офиса генерального прокурора Украины.

"ACA стремится упорядочить усилия по координации и коммуникации, чтобы обеспечить передовой опыт, избежать дублирования усилий и поощрять оперативное направление финансовых ресурсов и квалифицированного персонала для удовлетворения потребностей ОГП как законного органа в Украине, ответственного за работу по расследованию военных преступлений на своей территории", - говорится в сообщении.

В частности, группа из международных экспертов будет предоставлять консультации и поддерживать текущую деятельность подразделений украинской прокуратуры по сбору, сохранению и анализу доказательств военных преступлений, в том числе случаев сексуального насилия, и других злодеяний, совершенных российскими военными на территории Украины.

Также она будет помогать в вопросах судебно-медицинской экспертизы, составлении обвинительных заключений и сотрудничестве с международными и национальными механизмами подотчетности.

"Опытные прокуроры по военным преступлениям, следователи, военные аналитики, судебно-медицинские эксперты и другие эксперты, базирующиеся в регионе, на постоянной основе будут предоставлять экспертные знания, наставничество, советы и оперативную поддержку ОГП на местах", - сказано в сообщении.

Кроме того, для расширения возможностей отдела по расследованию военных преступлений ОГП и региональных прокуроров по проведению ими расследований на местах будет создано и развернуто несколько "мобильных групп правосудия", которые будут включать как международных, так и из украинских экспертов.

Отмечается, что сотрудничество с украинскими правоохранителями будет определяться потребностями властей самой Украины, и параметры такой поддержки будут разрабатываться в тесном сотрудничестве с ОГП.

Указано также, что ныне международная группа экспертов по военным преступлениям из стран ЕС, США, Великобритании, а также других стран базируется в основном на юго-востоке Польши, однако они могут оперативно задействоваться в Украине для работы на местах с сотрудниками ОГП и другими международными партнерами.

При этом ожидается, что если позволит ситуация с безопасностью, эксперты и вспомогательный персонал в дальнейшем полностью переместятся в Украину.

Напомним, что по данным руководительницы ОГП Ирины Венедиктовой, еще по состоянию на начало мая в Украине было открыто более 9 тысяч уголовных производств, связанных с военными преступлениями.