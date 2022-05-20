СМИ опубликовали видеодоказательства казни российскими военными восьми человек в Буче

Американское издание The New York Times опубликовало видео, подтверждающее вкупе с показаниями свидетелей расстрел российскими десантниками 4 марта по меньшей мере восьми человек в Буче Киевской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что одно из полученных NYT видео было заснято камерой наблюдения в доме по соседству с местом происшествия, а другое свидетелем. На них видно, как российские солдаты под дулами автоматов ведут девятерых мужчин, после чего заставляют лечь на землю, в том числе одного мужчину в характерной ярко-синей толстовке с капюшоном.

Указано, что почти все они жили в нескольких минутах ходьбы от места, в котором позже останутся лежать их тела. Издание собрало свидетельства восьми человек, которых российские военные также собрали из соседних домов и держали рядом отдельно от пленных.

Те рассказали, что оккупанты отвели мужчин за 4-этажное админздание по улице Яблунской, 144, которое захватили и превратили в импровизированную базу, после чего последовали выстрелы, а пленники обратно не вернулись.

При этом один свидетелей оказался среди мужчин, которых намеревались застрелить оккупанты, был ранен, но в итоге остался жив, попросту притворившись мертвым и покинув место происшествия, когда российские солдаты ушли.

В свою очередь, на видео с дрона, снятом днем позже, 5 марта, и также полученном NYT, видны трупы, лежащие на земле у этого здания, а рядом с ними на страже стоят двое российских солдат. Среди тел видно ярко-синее пятно - пленника в синей толстовке.

Отмечается, что улики, оставленные россиянами, указывают на два конкретных подразделения, которые могли занимать здание - это воинские части 32515 и 74268, соответствующие соответственно 104-му и 234-му десантно-штурмовым полкам (Псков).

Журналисты также выяснили имена всех жертв - это Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

Как отмечает СМИ, фото с тел казненных мужчин, лежащих во дворе, некоторые из которых были со связанными руками, были среди множества изображений, привлекших внимание всего мира в начале апреля после выхода российских войск из Бучи.

Однако опубликованные теперь видеоролики показывают, что именно российские десантники схватили и преднамеренно казнили мужчин, что говорит об их причастности к военному преступлению.

NYT добавляет, что отправило в Министерство иностранных дел и Министерство обороны России запросы с просьбой прокомментировать эту информацию, однако те их предсказуемо проигнорировали.