ЕС разрешил себе собирать доказательства военных преступлений в Украине

Совет Европейского союза 25 мая принял новые правила, позволяющие Агентству ЕС по сотрудничеству в сфере уголовной юстиции (Евроюсту) сохранять, анализировать и хранить доказательства, касающиеся основных международных преступлений, таких как военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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Как говорится в сообщении Совета ЕС, ожидается, что после одобрения Европейским парламентом 30 мая они будут незамедлительно опубликованы в "Официальном журнале ЕС" и вступят в силу на следующий день после опубликования.

В частности, новые правила позволят Евроюсту хранить доказательства военных преступлений, включая спутниковые снимки, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев; обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом и делиться этой информацией с компетентными национальными и международными судебными органами, включая Международный уголовный суд.

"С начала агрессивной войны России против Украины многочисленные сообщения из Украины, к сожалению, свидетельствуют о том, что в Украине совершались и продолжают совершаться преступления против человечности и военные преступления", - констатируется в сообщении.

В Совете ЕС напоминают, что еще в начале марта все страны-члены союза вместе с другими странами-партнерами решили коллективно передать ситуацию в Украине на рассмотрение в МУС, а на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел 4 марта европейские министры призвали Евроюст в полной мере выполнять свою координирующую роль и быть готовым помогать прокурору МУС.

Напомним, что в среду ЕС также объявил, что вместе с США и Великобританией создает международную экспертную группу, которая будет помогать Офису генерального прокурора Украины в расследовании российских военных преступлений в Украине, в том числе в сборе соответствующих улик.

Отметим, что по данным генерального прокурора Ирины Венедиктовой, еще по состоянию на начало мая в Украине было открыто более 9 тысяч уголовных производств, связанных с военными преступлениями.

При этом украинские правоохранители, как заявляла Венедиктова, ныне собирают доказательства причастности российского руководства, включая президента Владимира Путина, к преступлениям против человечности и геноциду жителей Украины.