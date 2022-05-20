Уже 42 государства встали на сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН, - Зеленский

Уже 42 государства приняли сторону Украины по делу против Российской Федерации в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к иску Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Глава государства отметил, что страны, поддерживающие Украину, выбрали сторону правды, международного права и справедливости.

"42 государства встали на сторону Украины по делу против РФ в Международном суде ООН и объявили о намерении присоединиться к нашему иску. Я благодарен партнерам, выбравшим правильную сторону истории. Это сторона правды, международного права и справедливости. Вместе мы привлечем РФ к ответственности", – говорится в сообщении.

Напомним, Европарламент 19 мая принял резолюцию насчет Украины, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины.