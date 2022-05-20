Уже 42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН, - Зеленський

Вже 42 держави стали на бік України у справі проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до позову України.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

Голова держави зазначив, що країни, які підтримують Україну, обрали сторону правди, міжнародного права та справедливості.

"42 держави стали на бік України у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН та оголосили про намір приєднатися до нашого позову. Я вдячний партнерам, які обрали правильний бік історії. Це бік правди, міжнародного права та справедливості. Разом ми притягнемо РФ до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європарламент 19 травня ухвалив резолюцію щодо України, в якій закликав ЄС створити трибунал для судового переслідування російського та білоруського режимів за військові злочини, злочини проти людяності, геноцид та агресію проти України.