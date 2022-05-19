Европарламент поддержал создание международного трибунала для руководства РФ

Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины.

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Об этом говорится на сайте Европарламента.

"Эти расследования и последующие судебные преследования должны также распространяться на всех военнослужащих российских вооруженных сил и государственных чиновников, причастных к военным преступлениям", – говорится в резолюции.

Европарламент просит ЕС поддержать создание специального международного трибунала для наказания за агрессию против Украины и привлечь к ответу российских политических лидеров и военачальников, а также их союзников.

Депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС как можно скорее предоставил все необходимые человеческие и бюджетные ресурсы, а также административную, следственную и материально-техническую поддержку, необходимую для создания этого трибунала.

По мнению Европарламента, сообщения о зверствах, таких как неизбирательные обстрелы городов и поселков, насильственные депортации, использование запрещенных боеприпасов, атаки на мирных жителей в гуманитарных коридорах, казни и сексуальное насилие, приравниваются к нарушениям международного гуманитарного права. Их можно квалифицировать как военные преступления.

Кроме того, Европарламент выразил уверенность, что виновные в военных преступлениях должны предстать перед судом и заявили о поддержке украинских властей и Международного уголовного суда в сборе доказательств.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС должен действовать быстро, поскольку существует серьезный риск того, что из-за продолжающихся боевых действий доказательства, связанные с военными преступлениями, будут уничтожены.

Они также выразили полную поддержку расследованию прокурора МУС и работе Следственной комиссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также независимых организаций гражданского общества и украинских властей, занимающихся сбором доказательств.

Напомним, в Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.

Отметим, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан обращался к руководству РФ, чтобы получить доказательства по массовым убийствам в Буче и других городах Киевской области, которыми Россия может владеть. При этом российская сторона проигнорировала эти запросы.