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Офіс генпрокурора назвав імена російських військових, які застрелили в голову двох мешканців Бучі
Троє російських військових, викритих у подвійному вбивстві мирних жителів Бучі Київської області у середині березня, отримали підозри у порушенні законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).
Як свідчать документи, опубліковані на сайті Офісу генерального прокурора, підозри їм вручив 3 травня прокурор Сергій Харін.
Підозрюваними ж є Бекентаєв Амангельде Нургалійович 9 квітня 1995 року народження, Абільхаіров Ербол Жексенбайович 11 листопада 1994 року народження та Собиров Зафар Шарофудінович 31 січня 1978 року народження. Усі троє служать у 64-й окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ (дислокована біля Хабаровська).
Встановлено, що приблизно 12 березня (точніший час слідству поки що не відомий) ці троє у стані алкогольного сп'яніння, загрожуючи зброєю, провели незаконний обшук за місцем проживання громадянина Касьяна Григорія Івановича у будинку №5 на вулиці Івана Франка у Бучі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після цього вони попрямували до будинку №1-А на вулиці Максима Ридзанича, де проживали Духлій Сергій Володимирович 9 травня 1974 року народження, а також Гаврилюк Роман Іванович.
"В подальшому, діючи у складі групи, доповнюючи дії один одного, з метою вчинення насильства над життям, звівши до мінімуму можливість Духлія та Гаврилюка захистити своє життя, заподіяли несумісні з життям ушкодження Духлію у вигляді наскрізного вогнепального поранення голови, а Гаврилюку - у вигляді наскрізного вогнепального поранення голови та шиї", - зазначено у підозрі.
Також опублікувано й повістки про виклик Абільхаірова, Бекентаєва та Собирова на допит в ОГП в якості підозрюваних на 20 травня - на 11:00, 12:00 та 13:00 відповідно.
Нагадаємо, що згідно з даними поліції Київської області на 2 травня, у регіоні було знайдено 1202 загиблих внаслідок російської окупації цивільних осіб. Проте і після цього правоохоронці виявили не один десяток таких тіл.
Переважна більшість жертв зафіксована на території Бучанського району, зокрема у самій Бучі, яка через це стала всесвітньо відомою. Зокрема, місто після звільнення відвідували прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.