Офіс генпрокурора назвав імена російських військових, які застрелили в голову двох мешканців Бучі

Троє російських військових, викритих у подвійному вбивстві мирних жителів Бучі Київської області у середині березня, отримали підозри у порушенні законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як свідчать документи, опубліковані на сайті Офісу генерального прокурора, підозри їм вручив 3 травня прокурор Сергій Харін.

Підозрюваними ж є Бекентаєв Амангельде Нургалійович 9 квітня 1995 року народження, Абільхаіров Ербол Жексенбайович 11 листопада 1994 року народження та Собиров Зафар Шарофудінович 31 січня 1978 року народження. Усі троє служать у 64-й окремій мотострілецькій бригаді Сухопутних військ РФ (дислокована біля Хабаровська).

Встановлено, що приблизно 12 березня (точніший час слідству поки що не відомий) ці троє у стані алкогольного сп'яніння, загрожуючи зброєю, провели незаконний обшук за місцем проживання громадянина Касьяна Григорія Івановича у будинку №5 на вулиці Івана Франка у Бучі.

Після цього вони попрямували до будинку №1-А на вулиці Максима Ридзанича, де проживали Духлій Сергій Володимирович 9 травня 1974 року народження, а також Гаврилюк Роман Іванович.

"В подальшому, діючи у складі групи, доповнюючи дії один одного, з метою вчинення насильства над життям, звівши до мінімуму можливість Духлія та Гаврилюка захистити своє життя, заподіяли несумісні з життям ушкодження Духлію у вигляді наскрізного вогнепального поранення голови, а Гаврилюку - у вигляді наскрізного вогнепального поранення голови та шиї", - зазначено у підозрі.

Також опублікувано й повістки про виклик Абільхаірова, Бекентаєва та Собирова на допит в ОГП в якості підозрюваних на 20 травня - на 11:00, 12:00 та 13:00 відповідно.

Нагадаємо, що згідно з даними поліції Київської області на 2 травня, у регіоні було знайдено 1202 загиблих внаслідок російської окупації цивільних осіб. Проте і після цього правоохоронці виявили не один десяток таких тіл.

Переважна більшість жертв зафіксована на території Бучанського району, зокрема у самій Бучі, яка через це стала всесвітньо відомою. Зокрема, місто після звільнення відвідували прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.