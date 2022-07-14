Гаага чекає: позов України проти РФ до Міжнародного суду ООН підтримали понад 40 країн

Понад 40 країн підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують порушення Україною провадження проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.

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Про це йдеться у спільній заяві країн.

Як йдеться в заяві, країни, які його підписали, підтверджують підтримку порушення Україною в Міжнародному суді провадження проти Росії відповідно до Конвенції 1948 року про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

Метою позову є доказ того, що Росія не мала жодних законних підстав для військових дій в Україні. Також у країни-агресора РФ немає і не було жодних виправдань щодо застосування геноциду щодо українців.

Країни, які підписали заяву, наголошують на важливості такої судової справи і знову закликають Росію "негайно призупинити бойові дії в Україні, як це передбачено Судом у його Постанові про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року".

У заяві наголошується, що постанови Міжнародного суду про тимчасові заходи мають обов'язкову юридичну силу для сторін і що "невиконання постанови Суду від 16 березня 2022 року є подальшим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань".

Заяву підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові острови, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Великобританія, США та Європейський Союз.

Зазначимо, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

Після цього з аналогічними заявами виступили парламенти Естонії, Латвії, Канади, Ірландії.