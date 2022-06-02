Ирландия признала российскую агрессию в Украине геноцидом

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия страны-агрессора РФ геноцидом против украинского народа.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

Так, сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал действия России в Украине и против украинского народа – геноцидом.

"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", - написал Марк Дейли.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th — Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

В резолюции отмечается, что действия российских военных в Украине отвечают всем критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

В Сенате Ирландии также подчеркнули, что политическое руководство страны-агрессора РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.

Кроме того, парламентарии Ирландии призвали страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.

Отметим, 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии и Канады.