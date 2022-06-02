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Ирландия признала российскую агрессию в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия страны-агрессора РФ геноцидом против украинского народа.
Об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.
Так, сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал действия России в Украине и против украинского народа – геноцидом.
"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", - написал Марк Дейли.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В резолюции отмечается, что действия российских военных в Украине отвечают всем критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
В Сенате Ирландии также подчеркнули, что политическое руководство страны-агрессора РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.
Кроме того, парламентарии Ирландии призвали страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.
Отметим, 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.
После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии и Канады.