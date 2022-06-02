Ірландія визнала російську агресію в Україні геноцидом

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, яка визнає дії країни-агресора РФ геноцидом проти українського народу.

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Про це повідомив у Twitter спікер верхньої палати ірландського парламенту Марк Дейлі.

Так, сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії в Україні та проти українського народу – геноцидом.

"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав Марк Дейлі.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th — Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

У резолюції наголошується, що дії російських військових в Україні відповідають усім критеріям геноциду, встановленим Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

У Сенаті Ірландії також наголосили, що політичне керівництво країни-агресора РФ має понести відповідальність за злочини в Україні.

Крім того, парламентарі Ірландії закликали країни у всьому світі зберігати та посилювати санкції проти Росії.

Зазначимо, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу та закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

Після цього з аналогічними заявами виступили парламенти Естонії, Латвії та Канади .