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Ірландія визнала російську агресію в Україні геноцидом
Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, яка визнає дії країни-агресора РФ геноцидом проти українського народу.
Про це повідомив у Twitter спікер верхньої палати ірландського парламенту Марк Дейлі.
Так, сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії в Україні та проти українського народу – геноцидом.
"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав Марк Дейлі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У резолюції наголошується, що дії російських військових в Україні відповідають усім критеріям геноциду, встановленим Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
У Сенаті Ірландії також наголосили, що політичне керівництво країни-агресора РФ має понести відповідальність за злочини в Україні.
Крім того, парламентарі Ірландії закликали країни у всьому світі зберігати та посилювати санкції проти Росії.
Зазначимо, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу та закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.
Після цього з аналогічними заявами виступили парламенти Естонії, Латвії та Канади .