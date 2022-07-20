Суд в Гааге готовится предъявить России обвинения в военных преступлениях, совершенных в Украине, - СМИ

Международный уголовный суд в Гааге планирует до конца 2022 года или в январе-феврале 2023-го предъявить первые обвинения России в военных преступлениях, совершенных в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Отметим, что конкретную дату МКС еще не выбрал, а намеченные сроки могут быть сдвинуты, поскольку нужно время для подготовки дела.

В марте 2022 г. была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов. Вместе они собирают улики российских преступлений в Украине. Офис прокурора МКС является участником следственной группы, работа которой поддерживается Агентством Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции Евроюст.

Кроме того, Украина работает над тем, чтобы доставить, по крайней мере, одного российского чиновника – военнопленного – в суд. Предполагается, что он будет свидетельствовать против высокопоставленных российских командиров.

Между тем, 40 стран уже подписали официальное заявление о том, что они поддерживают нарушение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида.

Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же 14 апреля 2022 года.

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