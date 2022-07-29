МИД Украины отреагировал на сообщения о зверствах российских военных

Украина решительно осуждает жестокие военные преступления, совершенные военнослужащими Российской Федерации в отношении украинских военнопленных, в частности, ужасные случаи пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства украинских военнопленных. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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Там подчеркивают, что такие деяния являются серьезными нарушениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными и являются военными преступлениями в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда. Согласно последнему, такие действия также могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

МИД призвал офис прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на зверства российских военнослужащих в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины.

"Все нарушения международного права будут должным образом зафиксированы и задокументированы и станут основой соответствующих расследований и преследования их исполнителей. Российская сторона обязана обеспечить гуманное поведение в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, держащего в плену военнопленных, запрещаются", - говорится в заявлении.

При этом ведомство обращает внимание, что "появление информации" о жестоких военных преступлениях военнослужащих РФ в отношении украинских военнопленных совпало с обстрелом исправительного учреждения в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области, где, как считается, содержались украинские военнопленные. В МИДе обстрел также считают военным преступлением со стороны России.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество осудить брутальное нарушение международного права со стороны РФ и немедленно признать Россию государством-террористом. Он подчеркнул, что любое промедление с этим решением будут только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям и бесчеловечным действиям", - резюмировали в МИД.

Кроме того, Кулеба в своем Twitter призвал ООН, "которая способствовала эвакуации" украинских военнослужащих с "Азовстали", решительно осудить Россию за обстрел Еленовского СИЗО и посетить это место для установления всех фактов этого преступления. Кроме того, он призвал Международный комитет Красного креста проверить всех украинских военнопленных.

В свою очередь спикер МККК в Украине Александр Власенко в эфире национального телемарафона уже отреагировал на происшествие, заявив, что организация будет пытаться попасть в Еленовку.

"Мы, конечно, знаем об этой ситуации и попросили скорейший доступ к этому месту для того, чтобы убедиться и увидеть своими глазами, что произошло и нуждается ли кто-то из находящихся там людей в нашей помощи", - заявил он, добавив, что в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, на который смогут обратиться родственники военнопленных.

Отметим, что накануне в Сети появилось видео, на котором неизвестный в крайне необычной для военных широкополой шляпе канцелярским ножом отрезает у связанного пленного гениталии.

При этом была распространена информация, что это лицо идентифицировали как владельца характерной шляпы, засветившегося на снятых российским "РИА Новости" видео "зачистки" на химическом заводе "Азот" в оккупированном Северодонецке Луганской области.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что человек, замучивший до смерти украинского пленного, якобы является Виталием Арошановым из Элисты (столица Республики Калмыкия). На сайте "Миротворец" же человек с указанными Геращенко данными присутствует, однако имеет другую внешность.

Видео прокомментировал в пятницу в своем Twitter и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пригрозив, что Украина найдет каждого российского военного преступника.

"Русские пропагандисты с восторгом показали, как группа российских извергов уродовала украинского пленника. Все, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Всех достанем". – заявил он.

Офис генерального прокурора отреагировал на это открытием уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

"В ЕРДР внесены сведения по результатам отработки видео, на котором отражено, как лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленника в форме военнослужащего Вооруженных сил Украины. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершенного", - говорится в сообщении ОГП.

Там также напомнили, что жестокое обращение с военнопленными, их пытки, в том числе физическое увечье, являются грубым нарушением статьи 13 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года, а все факты жестокого обращения с военными Украины документируются украинскими правоохранителями для установления виновных и привлечений их к ответственности.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также прокомментировал у себя в Facebook сообщения о зверствах россиян в отношении военнопленным.

"Россия - государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного побратима... Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - подчеркнул он.

По словам Залужного, в отличие от российских военных преступников, украинская сторона соблюдает нормы международного гуманитарного права, но и сделает "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных в преступлениях против военных и мирных граждан за преступления, не имеющие сроков давности.