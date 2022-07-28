Рада урегулировала процедуру освобождения военнопленных, идущих на обмен

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7436-д, регулирующий процедуры обмена военнопленных. За такое решение проголосовали 293 депутата, причем ни один из нардепов не голосовал против и не воздержался.

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Документ был внесен в парламент 7 июля десятью членами комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности (почти все они входят во фракцию "Слуга народа"). В первом чтении он был принят уже через два дня.

Учтенные же при подготовке законопроекта ко второму чтению правки принципиальной сути предложенных норм не изменили, хотя исключение из документа целого ряда норм об изменениях Уголовного, Уголовного процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов инициировали нардепы Григорий Мамка и Максим Бужанский.

Так, принятый закон предусматривает введение в Уголовный кодекс статьи 84-1, касающейся освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с решением о передаче его для обмена как военнопленного, если сам осужденный согласился на это, причем в письменной форме.

В свою очередь, в УПК прописана возможность отмены судом по ходатайству прокурора меры пресечения в отношении лица, которого уполномоченный орган решил передать в качестве военнопленного. После этого подозреваемый или обвиняемый должен быть немедленно освобожден и передан под надзор такого уполномоченного органа.

Также предусмотрено, что после решения о передаче подозреваемого для обмена как военнопленного и его согласия на такой обмен уголовное расследование против него прекращается.

Однако остановленное расследование должно возобновиться согласно постановлению следователя или прокурора уже после того, как обмен подозреваемого как военнопленного проведен или же если констатировано, что такой обмен не состоялся.

Соответственно, Рада установила, что в отношении таких лиц, которые уже пошли на обмен как военнопленные, после соответствующего определения следственного судьи осуществляется именно специальное досудебное расследование (то есть при физической недостижимости подозреваемого). Причем таких людей все равно будут вызвать повестками через сайт Офиса генпрокурора. Судить же их в дальнейшем также можно будет в их отсутствие.

В случае если решение об обмене было принято во время судебного производства и обвиняемый согласился на обмен, предусмотрено, что производство должно быть остановлено до момента обмена или констатации уполномоченного органа, что обмен не состоялся. Если же по делу есть и другие обвиняемые, не идущие на обмен, судебное производство должно быть продлено только в отношении них.

Также Рада ввела передачу лица для обмена в качестве военнопленного в качестве основания для освобождения такого человека от отбывания наказания. Такое решение сможет принимать по ходатайству прокурора судья, но только единолично.

Закон предусматривает, что осужденные, в отношении которых судом принято решение об их передаче для обмена в качестве военнопленных, освобождаются от отбывания наказания немедленно после получения органом или учреждением исполнения наказаний соответствующего решения суда и передаются органу, отвечающему за обращение с военнопленными.

Напомним, что сейчас этим занимается созданный 11 марта Координационный штаб по обращению с военнопленными, который 28 мая был передан в подчинение Главному управлению разведки Министерства обороны вместо Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, как это было до того. Штаб возглавляет начальник ГУР Кирилл Буданов.

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