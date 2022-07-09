Рада хочет урегулировать процедуры освобождения идущих на обмен военнопленных: что именно предусмотрено

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7436-д, регулирующий процедуры обмена военнопленных. За него проголосовало 290 депутатов. При этом ни один из присутствующих не проголосовал против и не воздержался.

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Документ был внесен в парламент лишь позавчера – 7 июля – десятью членами комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности (из них почти все входят во фракцию "Слуга народа").

В частности, им предлагается ввести в Уголовный кодекс статью 84-1, предусмотрев освобождение осужденного от отбывания наказания в связи с решением о передаче его для обмена в качестве военнопленного, если сам осужденный на это соглашается.

В Уголовный процессуальный кодекс предлагается ввести возможность отмены судом по ходатайству прокурора меры пресечения в отношении лица, которого уполномоченный орган решил передать в качестве военнопленного. После этого подозреваемый или обвиняемый должен быть немедленно освобожден и передан под надзор такого уполномоченного органа.

Также предполагается, что после решения о передаче подозреваемого для обмена в качестве военнопленного и его согласия на такой обмен уголовное расследование против него прекращается.

При этом остановленное расследование возобновляется постановлением следователя или прокурора после того, как обмен подозреваемого как военнопленного проведен либо же если такой обмен не состоялся.

Соответственно, Рада намерена установить, что в отношении таких лиц, которые уже пошли на обмен как военнопленные, после соответствующего постановления следственного судьи осуществляется именно специальное досудебное расследование (то есть при физической недостижимости подозреваемого). Причем таких людей все равно будут вызвать повестками через сайт Офиса генпрокурора. Судить таких людей в дальнейшем также можно будет в их отсутствие.

В случае если решение об обмене было принято во время судебного производства и обвиняемый согласился на обмен, предусмотрено, что производство должно быть остановлено до момента обмена или констатации уполномоченного органа, что обмен не состоялся. Если по делу есть и другие обвиняемые, не идущие на обмен, судебное разбирательство должно быть продолжено только в отношении них.

Также Рада намерена ввести в КПК передачу лица для обмена как военнопленного в качестве основания для освобождения такого человека от отбывания наказания. Такое решение сможет принимать по ходатайству прокурора только судья только единолично.

Законопроектом предусмотрено, что осужденные, в отношении которых судом принято решение об их передаче для обмена как военнопленных, освобождаются от отбывания наказания немедленно после получения органом или учреждением исполнения наказаний соответствующего решения суда и передаются органу, отвечающему за обращение с военнопленными.

Напомним, что сейчас этим занимается созданный 11 марта Координационный штаб по обращению с военнопленными, который с 28 мая передан в подчинение Главному управлению разведки Министерства обороны вместо Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, как это было до того.

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