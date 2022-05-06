Украина и Россия провели очередной обмен пленными: удалось спасти 41 украинца

Украина и Россия в пятницу, 6 мая, провели очередной обмен пленными, благодаря которому удалось вернуть 41 украинца.

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Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских", - отметила Верещук.

В частности, среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины.

Напомним, по состоянию на 5 мая, с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации, с помощью СБУ было возвращено в Украину 324 украинских пленных. Всего было произведено девять обменов.