Україна та Росія провели черговий обмін полоненими: вдалося врятувати 41 українця

Україна та Росія у п'ятницю, 6 травня, провели черговий обмін полоненими, завдяки якому вдалося повернути 41 українця.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних", - зазначила Верещук.

Зокрема серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України.

Нагадаємо, станом на 5 травня, з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, за допомогою СБУ було повернуто до України 324 українських полонених. Усього було проведено дев'ять обмінів.