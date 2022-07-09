Рада хоче врегулювати процедури звільнення військовополонених, що йдуть на обмін: що саме передбачено

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №7436-д, що врегульовує процедури обміну військовополонених. За нього проголосувало 290 депутатів. При цьому жоден з присутніх не проголосував проти та не утримався.

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Документ було внесено до парламенту лише позавчора - 7 липня - десятьма членами комітету Ради з питань правоохоронної діяльності (з них майже всі входять до фракції "Слуга народу").

Зокрема, ним пропонується ввести до Кримінального кодексу статтю 84-1, передбачивши звільнення засудженого від відбування покарання у зв’язку з рішенням про передачу його для обміну як військовополоненого, якщо сам засуджений на це погоджується.

До Кримінального процесуального кодексу пропонується ввести можливість скасування судом за клопотанням прокурора запобіжного заходу щодо особи, яку уповноважений орган вирішив передати в якості військовополоненого. Після цього такий підозрюваний чи обвинувачений повинен бути негайно звільнений та переданий під нагляд такого уповноваженого органу.

Також предбачається, що після рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та його згоди на такий обмін кримінальне розслідування проти нього припиняється.

При цьому зупинене розслідування відновлюється постановою слідчого чи прокурора після того, як обмін підозрюваного як військовополоненого проведено або ж якщо такий обмін не відбувся.

Відповідно, Рада має намір встановити, що щодо таких осіб, які вже пішли на обмін як військовополонені, після відповідної ухвали слідчого судді здійснюється саме спеціальне досудове розслідування (тобто при фізичній недосяжності підозрюваного). Причому таких людей все рівно продовжуватимуть викликати повістками через сайт Офісу генпрокурора. Судити таких людей надалі також можна буде за їх відсутності.

У разі ж якщо рішення про обмін було прийнято під час судового провадження і обвинувачений погодився на обмін, передбачено, що провадження має бути зупинене до моменту обміну або констатації уповноваженого органу, що обмін не відбувся. Якщо у справі є й інші обвинувачені, що не йдуть на обмін, судове провадження має бути продовжене лише відносно них.

Також Рада має намір ввести передачу особи для обміну як військовополоненого в якості підстави для звільнення такої людини від відбування покарання. Таке рішення зможе ухвалювати за клопотанням прокурора лише суддя лише одноособово.

Законопроектом передбачено, що засуджені, щодо яких судом прийнято рішення про їх передачу для обміну як військовополонених, звільняються від відбування покарання негайно після отримання органом або установою виконання покарань відповідного рішення суду та передаються органу, що відповідає за поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що зараз цим займається створений 11 березня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який з 28 травня передано в підпорядкування Головному управлінню розвідки Міністерства оборони замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, як це було до того.

Джерело фото: ua.depositphotos.com