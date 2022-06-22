Україна розраховує обміняти полонених з "Азовсталі" у кілька етапів - ГУР

Українська влада має інформацію про долю і місцезнаходження майже всіх українських військовополонених, взятих у полон після вивезення з території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області, і їхнє звільнення планується у кілька етапів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов.

"Про долю, скажімо так, майже всіх них нам дуже чітко відомо. Ми займаємось їх звільненням із полону. Сподіваюся, що у найближчі терміни багато хто побачить своїх близьких уже вдома", - анонсував він.

Водночас на запитання щодо конкретних дат обмінів він відповів, що про це говорити рано, але вже найближчим часом українська сторона сподівається звільнити значну кількість полонених.

"Йдеться про поетапний обмін цими полоненими. Я абсолютно відверто кажу: це не буде обмін за один раз на даному етапі. Це буде в кілька етапів здійснено. Невеликі обміни йдуть постійно, періодично наш центр звітує про ці цифри. Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш-менш значну кількість наших полонених, і про це одразу буде повідомлено у ЗМІ", - сказав Буданов.

За словами голови штабу, найбільші складнощі передбачувано є зі звільненням керівників підрозділів, а в тому, що стосується рядового складу, "питання йдуть набагато легше".

Буданов також повідомив, що основна частина цих військовополонених перебуває у таборі на території окупованого селища Оленівка Донецької області.

"Періодично певних людей звідти вивозять для проведення слідчих дій. Це все, що я можу зараз вам повідомити. Про долю всіх цих людей нам добре відомо, ми знаємо, де вони – це питання завжди на контролі, і ми це відслідковуємо. І не тільки відслідковуємо, а й вживаємо заходів для їхнього реального повернення. Дочекайтеся трохи - і я впевнений, що незабаром самі все побачите", - сказав він.

Начальник ГУР також дав зрозуміти, що йому відома точна кількість українців у російському полоні та росіян в українському, однак називати ці цифри він відмовляється, оскільки це секретна інформація. На уточнююче питання, чи достатньо в України обмінного фонду, Буданов сказав: "Я інакше відповім на це питання – ми зможемо повернути їх назад".

У відповідь же на запитання, чи розглядається можливість обміну заарештованого депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, він заявив, що спочатку до свого логічного завершення має прийти його кримінальне переслідування Україною.

"Панові Медведчуку, на відміну від багатьох військовополонених, пред'явлені абсолютно невоєнні звинувачення, а суто кримінальні. Його подальшу долю має спочатку вирішити правосуддя, а після цього вже думатимемо, що з ним робити далі", - сказав Буданов.

Він також зазначив, що поповнення обмінного фонду завжди корисне у справі обміну, і якщо військові мають можливість брати противника в полон, це робити "бажано, а якщо ні - ну, це війна".