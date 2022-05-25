Кулеба назвав умову розкриття причин згоди РФ на вивезення українських бійців з "Азовсталі"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поки що не готовий коментувати, на яких умовах Росія погодилася зберегти життя представникам українських силових структур, які залишалися заблокованими на території заводу "Азовсталь" в окупованому нею Маріуполі. Про це він сказав на прес-конференції на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Прийде час, коли ми вільно говоритимемо про причини, чому Росія погодилася на цю операцію. На даний момент я мовчатиму, оскільки зможу говорити, тільки коли побачу, що всі вони повернулися на підконтрольну уряду територію. Зараз все дуже крихко. Ми хочемо зберегти їхнє життя, захистити їх", - сказав дипломат.

При цьому він назвав те, що сталося, дивом, висловивши подяку за сприяння в переговорах генсеку ООН Антоніу Гутеррішу та Міжнародному комітету Червоного хреста.

"Евакуація цивільних і солдатів з "Азовсталі" в Маріуполі - це диво. Я можу відверто сказати, що ми вдячні генеральному секретареві ООН та Червоному хресту за сприяння цьому процесу. Президенту Зеленському знадобилося багато телефонних дзвінків та багато годин складних обговорень та прийняття рішень. Але, зрештою, все спрацювало", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що після оголошення 16 травня полком Нацгвардії "Азов" про згоду виконати "наказ вищого військового командування" територію "Азовсталі" покинули спершу тяжко поранені, а згодом і решта бійців. Окупанти перевезли їх на територію, підконтрольну "ДНР" до 24 лютого: поранених відправили до лікарні до Новоазовська, а решту - до колишньої виправної колонії у селищі Оленівка під Донецьком.

Українське керівництво називає те, що сталося, евакуацією та гуманітарною спецоперацією з порятунку людей, уникаючи формулювань про здачу військових у полон, і розраховує на їхнє повернення на підконтрольну Україні територію в рамках обміну. У Міністерстві оборони України при цьому заявили, що іншого способу врятувати військових просто не залишалося, оскільки військове деблокування Маріуполя нині неможливе.