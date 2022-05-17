З території "Азовсталі" виїхало щонайменше сім автобусів з українськими військовими, - Reuters

З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхало щонайменше сім автобусів з українськими військовими під контролем російських окупантів.

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Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, частина українських військовослужбовців, які сиділи в автобусах, не мали візуальних ознак поранення.

Українське керівництво поки що не повідомляло, куди саме вивозять захисників Маріуполя.

На фото, яке публікує видання, видно, що попереду колони з автобусами їде російський танк.

Зазначимо, як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українська влада не має іншого способу врятувати військових з "Азовсталі" в Маріуполі, ніж той, який використовується зараз. Бійців вивозять на непідконтрольну територію, а згодом мають обміняти на російських полонених окупантів.

Нагадаємо, вище військове командування України віддало наказ командирам підрозділів, що перебувають на території комбінату "Азовсталь", зберегти життя особового складу.

16 травня 53 тяжко поранені військовослужбовці були доставлені до медичного закладу в Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор було евакуйовано до Єленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.