С территории "Азовстали" выехало минимум семь автобусов с украинскими военными, - Reuters

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехало минимум семь автобусов с украинскими военными под контролем российских оккупантов.

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Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, часть украинских военнослужащих, сидевших в автобусах, не имели визуальных признаков ранения.

Украинское руководство пока не сообщало, куда именно вывозят защитников Мариуполя.

На фотографии, которое публикует издание, видно, что впереди колонны с автобусами едет российский танк.

Отметим, как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, у украинской власти нет другого способа спасти военных из "Азовстали" в Мариуполе, чем тот, который используется сейчас. Бойцов вывозят на неподконтрольную территорию, а впоследствии должны обменять на российских пленных оккупантов.

Напомним, высшее военное командование Украины отдало приказ командирам подразделений, находящихся на территории комбината "Азовсталь", сохранить жизнь личного состава.

16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.