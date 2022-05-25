Кулеба назвал условие раскрытия причин согласия РФ на вывоз украинских бойцов с "Азовстали"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пока не готов комментировать, на каких условиях Россия согласилась сохранить жизнь представителям украинских силовых структур, остававшимся заблокированным на территории завода "Азовсталь" в оккупированном ею Мариуполе. Об этом он сказал на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

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"Придет время, когда мы будем свободно говорить о причинах, почему Россия согласилась на эту операцию. На данный момент я буду молчать, поскольку смогу говорить, только когда увижу, что все они вернулись на подконтрольную правительству территорию. Сейчас все очень хрупко. Мы хотим сохранить их жизни, защитить их", - сказал дипломат.

При этом он назвал произошедшее чудом, выразив благодарность за содействие в переговорах генсеку ООН Антониу Гутерришу и Международному комитету Красного креста.

"Эвакуация гражданских и солдат с "Азовстали" в Мариуполе - это чудо. Я могу открыто сказать, что мы благодарны генеральному секретарю ООН и Красному кресту за способствование этому процессу. Президенту Зеленскому понадобилось много телефонных звонков и много часов сложных обсуждений и принятия решений. Но, в конце концов, все сработало", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что после объявления 16 мая полком Нацгвардии "Азов" о согласии выполнить "приказ высшего военного командования" территорию "Азовстали" покинули сперва тяжелораненые, а затем и остальные бойцы. Оккупанты перевезли их на территорию, подконтрольную "ДНР" до 24 февраля: раненых отправили в больницу в Новоазовск, а остальных - в бывшую исправительную колонию в поселке Еленовка под Донецком.

Украинское руководство называет произошедшее эвакуацией и гуманитарной спецоперацией по спасению людей, избегая формулировок о сдаче военных в плен, и рассчитывает на их возвращение на подконтрольную Украине территорию в рамках обмена. В Министерстве обороны Украины при этом заявили, что другого способа спасти военных попросту не оставалось, поскольку военное деблокирование Мариуполя ныне невозможно.