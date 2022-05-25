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Кулеба назвал условие раскрытия причин согласия РФ на вывоз украинских бойцов с "Азовстали"

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот видео одного из брифингов министра

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пока не готов комментировать, на каких условиях Россия согласилась сохранить жизнь представителям украинских силовых структур, остававшимся заблокированным на территории завода "Азовсталь" в оккупированном ею Мариуполе. Об этом он сказал на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

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"Придет время, когда мы будем свободно говорить о причинах, почему Россия согласилась на эту операцию. На данный момент я буду молчать, поскольку смогу говорить, только когда увижу, что все они вернулись на подконтрольную правительству территорию. Сейчас все очень хрупко. Мы хотим сохранить их жизни, защитить их", - сказал дипломат.

При этом он назвал произошедшее чудом, выразив благодарность за содействие в переговорах генсеку ООН Антониу Гутерришу и Международному комитету Красного креста.

"Эвакуация гражданских и солдат с "Азовстали" в Мариуполе - это чудо. Я могу открыто сказать, что мы благодарны генеральному секретарю ООН и Красному кресту за способствование этому процессу. Президенту Зеленскому понадобилось много телефонных звонков и много часов сложных обсуждений и принятия решений. Но, в конце концов, все сработало", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что после объявления 16 мая полком Нацгвардии "Азов" о согласии выполнить "приказ высшего военного командования" территорию "Азовстали" покинули сперва тяжелораненые, а затем и остальные бойцы. Оккупанты перевезли их на территорию, подконтрольную "ДНР" до 24 февраля: раненых отправили в больницу в Новоазовск, а остальных - в бывшую исправительную колонию в поселке Еленовка под Донецком.

Украинское руководство называет произошедшее эвакуацией и гуманитарной спецоперацией по спасению людей, избегая формулировок о сдаче военных в плен, и рассчитывает на их возвращение на подконтрольную Украине территорию в рамках обмена. В Министерстве обороны Украины при этом заявили, что другого способа спасти военных попросту не оставалось, поскольку военное деблокирование Мариуполя ныне невозможно.

Автор:
Тимофей Беспятов