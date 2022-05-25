Украинские пленные из "Азовстали" содержатся в удовлетворительных условиях, - жена командира

Украинских военных, захваченных российскими войсками после трехмесячной осады завода "Азовсталь" в Мариуполе, содержат в удовлетворительных условиях.

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Об этом рассказала по супруга командира части Екатерина Прокоменко, сообщает The Gardian.

Командир батальона "Азов" Денис Прокопенко смог ненадолго позвонить своей жене и сказать, что украинские заключенные не подвергаются насилию. Не сразу было понятно, мог ли Прокопенко свободно говорить во время разговора.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные", - рассказала Екатерина.

Также она отметила, что ООН и Красный Крест контролируют ситуацию с украинскими пленными.

"Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны - ООН и Красный Крест - которые контролируют ситуацию", - подытожила она.

Напомним, международный комитет Красного Креста начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, эвакуированных с завода "Азовсталь" на подконтрольную РФ территорию. На данный момент уже зарегистрированы сотни пленных "азовцев".