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Украинская разведка выяснила, куда деваются тела военных РФ, ликвидированных на острове Змеиный

Украинская разведка выяснила, куда деваются тела военных РФ, ликвидированных на острове Змеиный
Остров Змеиный. Фото: скриншот видео Госпогранслужбы

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что убитых и раненых российских военных с оккупированного РФ острова Змеиный свозят в Севастополь.

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"Из сорока связистов Вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуировано десять тел погибших. Все они - военнослужащие части спецсвязи Вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении.

По данным военной разведки, на сегодня а сегодняшний день в севастопольском военном госпитале переполнены отделения хирургии и травматологии: в связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по 40 коек.

"Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится", - выяснили в ГУР.

Одновременно, по данным ведомства, на "государственные" предприятия полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин, которое зависит от общего числа сотрудников.

Им предлагают подписать контракты с ВС РФ сроком от трех месяцев до одного года и обещают несение службы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

"Как показывает практика, подобные обещания оккупантов не выполняются. Многие пленные рашисты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой", - заявляют в военной разведке.

Напомним, ранее в ГУР МО заявили, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, и объяснили, почему для нее так важен столь крошечный кусочек суши в Черном море.

Автор:
Тимофей Беспятов