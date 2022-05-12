Украинские моряки атаковали один из новейших кораблей флота РФ

В Черном море в районе острова Змеиный горит российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров". На судне вспыхнул пожар в результате работы украинских моряков.

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Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем видеообращении.

По предварительной информации, россияне пытаются спасти свой корабль и буксируют его в Севастополь.

"Действительно благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из новейших в российском флоте. Говорят, что его буксируют в Севастополь, сейчас эта информация нуждается в уточнении, но то, что его атаковали в районе острова Змеиного, это правда", – рассказал Братчук.

Отметим, на острове Змеиный продолжаются бои, где российская армия пытается усилить свой слабозащищенный гарнизон.

Украина повредила российские средства ПВО и суда снабжения с помощью "Байрактаров". В частности, у российских кораблей обеспечена минимальная защита в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым и после потери ракетного крейсера "Москва".