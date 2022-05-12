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Українські моряки атакували один із найновіших кораблів флоту РФ
У Чорному морі у районі острова Зміїний горить російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров". На судні спалахнула пожежа внаслідок роботи українських моряків.
Про це повідомив представник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму відеозверненні.
За попередньою інформацією, росіяни намагаються врятувати свій корабель та буксирують його до Севастополя.
"Справді завдяки діям наших військових моряків спалахнуло судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" – одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що його буксують до Севастополя, зараз ця інформація потребує уточнення, але те, що його атакували в районі острова Зміїного, це правда", - розповів Братчук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, на острові Зміїний продовжуються бої, де російська армія намагається посилити свій слабкий гарнізон.
Україна пошкодила російські засоби ППО та судна постачання за допомогою "Байракторів". Зокрема, у російських кораблів забезпечено мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму та після втрати ракетного крейсера "Москва".