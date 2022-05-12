Українські моряки атакували один із найновіших кораблів флоту РФ

У Чорному морі у районі острова Зміїний горить російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров". На судні спалахнула пожежа внаслідок роботи українських моряків.

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Про це повідомив представник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму відеозверненні.

За попередньою інформацією, росіяни намагаються врятувати свій корабель та буксирують його до Севастополя.

"Справді завдяки діям наших військових моряків спалахнуло судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" – одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що його буксують до Севастополя, зараз ця інформація потребує уточнення, але те, що його атакували в районі острова Зміїного, це правда", - розповів Братчук.

Зазначимо, на острові Зміїний продовжуються бої, де російська армія намагається посилити свій слабкий гарнізон.

Україна пошкодила російські засоби ППО та судна постачання за допомогою "Байракторів". Зокрема, у російських кораблів забезпечено мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму та після втрати ракетного крейсера "Москва".