ЗСУ завдали ракетного удару по російському фрегату "Адмірал Макаров"

Біля острова Зміїний горить російський фрегат "Адмірал Макаров". Пожежа на кораблі виникла внаслідок влучення української ракети "Нептун". Про це повідомляє видання "Думська".

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На допомогу кораблю із окупованого Криму вийшли судна. Також над ворожим кораблем літає авіація окупантів.

Про вибухи на російському фрегаті користувачі соцмереж повідомляли ще ввечері 5 травня. Ні Генштаб ЗСУ, ні країна-агресор ще не повідомляли про те, що сталося із фрегатом "Адмірал Макаров".

При цьому в останньому зведенні втрат ворога, яке публікує Генштаб ЗСУ, з'явився ще один корабель російського флоту. Загалом Україна ліквідувала 11 ворожих кораблів.

Нагадаємо, раніше, 13 квітня, Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва", після чого він затонув. Як пізніше з'ясувалося, це був саме той військовий корабель, до якого зверталися захисники острова Зміїний.

Кремль деякий час заперечував той факт, що "Москва" потонула, але згодом офіційно це визнав. Наразі флагман Чорноморського флоту РФ став підводною власністю України.