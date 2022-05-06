ВСУ нанесли ракетный удар по российскому фрегату "Адмирал Макаров" — СМИ

Возле острова Змеиный горит российский фрегат "Адмирал Макаров". Пожар на корабле возник в результате попадания украинской ракеты "Нептун". Об этом сообщает издание "Думская".

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На помощь кораблю из оккупированного Крыма вышли суда. Также над вражеским кораблем летает авиация оккупантов.

О взрывах на российском фрегате пользователи соцсетей сообщали еще вечером 5 мая. Ни Генштаб ВСУ, ни страна-агрессор еще не сообщали о том, что произошло с фрегатом "Адмирал Макаров".

Напомним, ранее, 13 апреля, Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва", после чего он затонул. Как позже выяснилось, это был именно тот военный корабль, к которому обращались защитники острова Змеиный.

Кремль некоторое время отрицал тот факт, что "Москва" утонула, но позже официально это признал. Теперь флагман Черноморского флота РФ стал подводной собственностью Украины.