Українська розвідка з'ясувала, куди діваються тіла військових РФ, ліквідованих на острові Зміїний

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що вбитих та поранених російських військових з окупованого РФ острова Зміїний звозять до Севастополя.

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"Із сорока зв’язківців збройних сил рФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі", - йдеться у повідомленні.

За даними військової розвідки, на сьогоднішній день у севастопольському військовому шпиталі переповнені відділення хірургії та травматології: у зв'язку з високим навантаженням у палатах встановлюється по 40 ліжок.

"Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться", - з'ясували у ГУР.

Водночас, за даними відомства, на "державні" підприємства півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної кількості чоловіків, яка залежить від загального числа працівників.

Їм пропонують підписати контракти з ЗС РФ терміном від трьох місяців до одного року та обіцяють несення служби на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

"Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій", - заявляють у військовій розвідці.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО заявили, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, і пояснили, чому для неї настільки важливий цей крихітний шматочок суші в Чорному морі.