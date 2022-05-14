Чисельність ліквідованих в Україні окупантів перевищила 27 тисяч - Генштаб

У ході вторгнення в Україну з 24 лютого російські війська до 14 травня втратили вже близько 27,2 тисячі людей убитими, зокрема близько 300 за попередню добу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Крім того, знищено 1218 російських танків (включаючи 13 за останній день), 2934 броньовані машини (+34 за день), 2059 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+17) та 42 одиниці спеціальної техніки (+1).

Також РФ втратила 551 артилерійську систему (+9), 195 ракетних систем залпового вогню (+2), 88 засобів протиповітряної оборони, 200 літаків, 163 вертольоти (+1), 411 безпілотників (+6), 95 крилатих ракет, а також 13 кораблів та катерів.

За даними Генштабу, найбільші втрати супротивника попередньої доби спостерігалися на Слов'янському та Бахмутському напрямках. При цьому в англомовній версії інформації замість них зазначено Курахівський напрямок, де останнім часом також точаться бої.

Нагадаємо, що за останніми даними, окупаційним військам вдалося там просунутися до сіл Новомихайлівка, Костянтинівка та Побєда на південь від Мар'їнки. Водночас, на Слов'янському напрямку в останню добу противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури біля сіл Долина та Довгеньке на кордоні Донецької та Харківської областей.

У свою чергу, на Бахмутському напрямку на території Луганської області, за даними голови обладміністрації, ворог напередодні продовжував обстрілювати цілу низку населених пунктів Гірської та Попаснянської громад, зруйнувавши понад 50 будинків.