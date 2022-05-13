Арестович розповів, на яких напрямках зараз російські війська планують наступ

Російське військове командування готує наступ одразу на кількох напрямках. Про це вже відомо ЗСУ, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ФЕЙГІН LIVE.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, як зазначив Арестович, українські військові вже "з нетерпінням чекають" на спроби росіян піти в наступ на таких напрямках:

під Попасною накопичилися війська, що підуть на захід чи північ;

у районі Авдіївки вже було три штурми;

на Запорізькому напрямку прибув танковий батальйон для наступу.

"У нас намічається "зрадонька" у вигляді маленького страшного російського наступу, який вони планують одразу на кількох напрямках", - охарактеризував новий наступ Арестович.

Він упевнений, що спроби прорвати оборону українських захисників не увінчаються успіхом.

"Це дивовижні спроби вбити свої війська про нашу оборону", - підсумував він.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські війська на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.

Крім того, на Миколаївському напрямку у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.