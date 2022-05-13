Арестович рассказал, на каких направлениях сейчас российские войска планируют наступление

Российское военное командование готовит наступление сразу на нескольких направлениях. Об этом уже известно ВСУ, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире ФЕЙГИН LIVE.

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В частности, как отметил Арестович, украинские военные уже "с нетерпением ждут" попыток россиян пойти в наступление на таких направлениях:

под Попасной накопились войска, которые пойдут на запад или север;

в районе Авдеевки уже было три штурма;

на Запорожском направлении прибыл танковый батальон для наступления.

"У нас намечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях", - охарактеризовал новое наступление Арестович.

Он уверен, что попытки прорвать оборону украинских защитников не увенчаются успехом.

"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону", – подытожил он.

В Генштабе ВСУ сообщают, что российские войска на Донбассе пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Кроме того, на Николаевском направлении в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.