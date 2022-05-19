Красный крест зарегистрировал уже сотни пленных азовцев

Международный комитет Красного креста (МККК) начал регистрировать украинских защитников, в том числе раненых, эвакуированных с завода "Азовсталь" на подконтрольную РФ территорию, сообщается на сайте МККК. На данный момент уже зарегистрированы сотни пленных "азовцев".

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МККК начал регистрацию украинских защитников во вторник, 17 мая. Работа продолжилась в среду, а затем и в четверг. В комитете помогают бойцам поддерживать связь с родными, предлагая им заполнять соответствующие анкеты, указывая свои личные данные.

Напомним, что 17 мая семь автобусов с украинскими защитниками мариупольского завода "Азовсталь" прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольном России городе Оленевка под Донецком.

Некоторые российские депутаты выступили против любого обмена военных из Мариуполя на пленных оккупантов. Так, Вячеслав Володин, представитель Государственной Думы, нижней палаты России, заявил, что защитников Мариуполя нельзя обменивать.

Как сообщила ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, у украинских властей нет другого способа спасти военных из "Азовстали" в Мариуполе, чем тот, который используется сейчас.