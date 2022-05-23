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У Кремлі не розглядають можливість обміну Медведчука на полонених їх "Азовсталі", - Пєсков
У Російській Федерації не розглядають можливість обміну затриманого в Україні підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука на українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це журналістам заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на "Азовсталі", там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 13 квітня президент Володимир Зеленський запропонував обміняти Віктора Медведчука на українських полонених. Водночас у Кремлі заявили, що не збирається обмінювати його на українських військових.Підписуйтесь на наш Telegram канал