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В Кремле не рассматривают возможность обмена Медведчука на пленных их "Азовстали", - Песков
В Российской Федерации не рассматривают возможность обмена задержанного в Украине подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука на украинских военных из завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал Песков.
Напомним, 13 апреля президент Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских пленных. В то же время в Кремле заявили, что не собирается обменивать его на украинских военных.Подписывайтесь на наш YouTube канал