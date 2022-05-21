РФ может завышать количество украинских защитников, эвакуированных с "Азовстали", - Институт изучения войны

Российские власти хотят избежать смущения от того, что военные РФ на протяжении долгого времени не могли взять комбинат.

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По данным Института изучения войны, в РФ могут завышать количество украинских защитников, эвакуированных с "Азовстали", чтобы либо максимизировать количество российских военнопленных, которых можно обменять на украинских солдат. Либо, чтобы избежать смущения от того, что военные РФ на протяжении долгого времени не могли взять комбинат.

Также сообщается, что российские войска, возможно, немного продвинулись к северу, западу и югу от Попасной, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга.

При этом российские войска вернули себе некоторые позиции, занятые украинскими военными в ходе контрнаступления к северу от Харькова.

Отмечается, что российские войска, вероятно, готовятся к крупному украинскому контрнаступлению и затяжному конфликту на Юге страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры о возвращении военных, которые были на “Азовсталь”, зависят от ООН, Красного Креста и РФ.