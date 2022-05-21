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РФ може завищувати кількість українських захисників, евакуйованих з "Азовсталі", - Інститут вивчення війни
Російська влада хоче уникнути збентеження від того, що військові РФ протягом довгого часу не могли взяти комбінат.
За даними Інституту вивчення війни, в РФ можуть завищувати кількість українських захисників, евакуйованих з "Азовсталі", щоб максимізувати кількість російських військовополонених, яких можна обміняти на українських солдатів. Або щоб уникнути збентеження від того, що військові РФ протягом довгого часу не могли взяти комбінат.
Також повідомляється, що російські війська, можливо, трохи просунулися на північ, заход і південь від Попасної, щоб продовжити наступ на Сєверодонецьк з півдня.
При цьому російські війська повернули собі деякі позиції, зайняті українськими військовими під час контрнаступу на північ від Харкова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що російські війська, ймовірно, готуються до великого українського контрнаступу та затяжного конфлікту на Півдні країни.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори про повернення військових, які були на "Азовсталь", залежать від ООН, Червоного Хреста та РФ.