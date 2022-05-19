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Росіяни скинули понад 700 тонн авіабомб на "Азовсталь" за останній місяць, - мер Маріуполя
Армія Російської Федерації за останній місяць скинула 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті на завод "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Лише за останній місяць окупанти скинули 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті на Азовсталь. Без врахування градів, смерчів, точек У, снарядів артилерії та ракет з човнів в морі. 714 тонн пекла та ненависті до України", - йдеться у повідомленні.
Також він зазначив, що це найбільший геноцид в Європі з часів Другої світової.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 17 травня вище військове командування України наказало командирам підрозділів, що знаходяться на заводі "Азовсталь", зберегти життя особового складу. Цього ж дня сім автобусів з українськими захисниками прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольному РФ місті Оленівка під Донецьком.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українська влада не мала іншого способу врятувати військових з "Азовсталі" в Маріуполі. Бійців згодом мають обміняти на російських полонених окупантів.