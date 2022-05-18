Подоляк щодо намірів окупантів зробити з Маріуполя курорт: випишемо кожному "гарячий тур"

Наміри ватажків тимчасово окупованих територій України зробити курорт з Маріуполя на Азовському морі не здійсняться.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що умовними "кураторами відновлення" захопленого міста стануть "кадировці". 17 травня відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, під час якої обговорювалися плани щодо "відновлення" Маріуполя, на якій були присутні чеченці.

Також у міськраді Маріуполя повідомили, що є загроза повного вимирання Азовського моря через бомбування "Азовсталі".