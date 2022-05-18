Подоляк насчет намерений оккупантов сделать из Мариуполя курорт: выпишем каждому "горячий тур"

Намерения глав временно оккупированных территорий Украины сделать курорт из Мариуполя на Азовском море не осуществятся.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Главы пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - говорится в сообщении.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что условными "кураторами восстановления" захваченного города станут "кадыровцы". 17 мая состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, в ходе которой обсуждались планы "восстановления" Мариуполя, на которой присутствовали чеченцы.

Также в горсовете Мариуполя сообщили, что есть угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбежки "Азовстали".