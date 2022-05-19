Россияне сбросили более 700 тонн авиабомб на "Азовсталь" за последний месяц, - мэр Мариуполя

Армия Российской Федерации за последний месяц сбросила 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на завод "Азовсталь" в Мариуполе.

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Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Только за последний месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на Азовсталь. Без учета градов, смерчей, точек У, снарядов артиллерии и ракет с лодок в море. 714 тонн ада и ненависти к Украине", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой.

Напомним, 17 мая высшее военное командование Украины приказало командирам, находящихся на заводе "Азовсталь", сохранить жизнь личного состава. В этот же день семь автобусов с украинскими защитниками прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольном РФ городе Оленевка под Донецком.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские власти не имели другого способа спасти военных из "Азовстали" в Мариуполе. Бойцы впоследствии должны быть обменены на российских пленных оккупантов.