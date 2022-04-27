Об обмене Медведчука на украинских военных из Мариуполя вообще речь не идет, — Песков

Кремль не собирается обменивать бывшего народного депутата от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военных из Мариуполя.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Он сказал, что в Кремле вообще не рассматривают возможность забрать из Украины Медведчука в обмен на украинских военных.

На вопрос журналистов о переговорах по обмену Медведчука на условиях украинской стороны Песков ответил: "Нет, об этом речь не идет".

Напомним, бывший нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук 18 апреля обратился к президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Также 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о реакции российского лидера Владимира Путина на обращение к нему Медведчука с просьбой об обмене.

"Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение Медведчука с просьбой помочь обменять его", — сказал Песков.

Ранее президент Украины Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных. Но в Кремле тут же заявили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем и не имеет отношения к войне.

Также в Кремле заявили, что Медведчук не является гражданином России и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

Бывший нардеп Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины 12 апреля. Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.