Про обмін Медведчука на українських військових із Маріуполя взагалі не йдеться, — Пєсков

Кремль не збирається обмінювати колишнього народного депутата від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських військових із Маріуполя.

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Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Він сказав, що у Кремлі взагалі не розглядають можливості забрати з України Медведчука в обмін на українських військових.

На запитання журналістів щодо переговорів щодо обміну Медведчука на умовах української сторони Пєсков відповів: "Ні, про це не йдеться".

Нагадаємо, колишній нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук 18 квітня звернувся до президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

Також 18 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо реакції російського лідера Володимира Путіна на звернення до нього Медведчука з проханням про обмін.

"Кремль повідомить, якщо Путін відреагує на звернення Медведчука із проханням допомогти обміняти його", — сказав Пєсков.

Раніше президент України Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських полонених. Але в Кремлі відразу заявили, що Медведчук є іноземним політичним діячем і не має відношення до війни.

Також у Кремлі заявили, що Медведчук не є громадянином Росії і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.

Колишнього нардепа Віктора Медведчука затримали Службою безпеки України 12 квітня. Медведчук втік з-під домашнього арешту наприкінці березня. Екснардеп тривалий час перебував під домашнім арештом за "вугільною справою", за якою проходив і експрезидент Петро Порошенко.