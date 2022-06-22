Украина рассчитывает обменять пленных с "Азовстали" в несколько этапов - ГУР

Украинские власти обладают информацией о судьбе и местонахождении почти всех украинских военнопленных, взятых в плен после вывоза с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, и их освобождение планируется в несколько этапов.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны, руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов.

"О судьбе, скажем так, почти всех их нам очень четко известно. Мы занимаемся их освобождением из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки много кто увидит своих близких уже дома", - анонсировал он.

В то же время на вопрос о конкретных датах обменов он ответил, что об этом говорить рано, но уже в ближайшее время украинская сторона надеется освободить значительное число пленных.

"Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Я абсолютно откровенно говорю: это не будет обмен за один раз на данном этапе. Это будет в несколько этапов осуществлено. Небольшие обмены идут постоянно, периодически наш центр отчитывается об этих цифрах. В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших пленных, и об этом сразу будет сообщено в СМИ", - сказал Буданов.

По словам главы штаба, наибольшие сложности предсказуемо имеются с освобождением руководителей подразделений, а в том, что касается рядового состава, "вопросы идут намного легче".

Буданов также сообщил, что основная часть этих военнопленных находится в лагере на территории оккупированного поселка Еленовка Донецкой области.

"Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. Это все, что я могу сейчас вам сообщить. О судьбе всех этих людей нам очень хорошо известно, мы знаем, где они – этот вопрос всегда есть на контроле, и мы это отслеживаем. И не только отслеживаем, а и предпринимаем меры для их реального возвращения. Дождитесь немного - и я уверен, что скоро сами все увидите", - сказал он.

Начальник ГУР также дал понять, что ему известно точное количество украинцев в российском плену и россиян в украинском, однако называть эти цифры он отказывается, поскольку это секретная информация. На уточняющий вопрос, достаточно ли у Украины обменного фонда, Буданов сказал: "Я иначе отвечу на этот вопрос – мы сможем вернуть их назад".

В ответ на вопрос, рассматривается ли возможность обмена арестованного депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, он заявил, что сперва к своему логическому завершению должно прийти его уголовное преследование Украиной.

"Господину Медведчуку, в отличие от многих военнопленных, предъявлены абсолютно невоенные обвинения, а чисто уголовные. Его дальнейшую судьбу должно сначала решить правосудие, а после этого уже будем думать, что с ним делать дальше", - сказал Буданов.

Он также отметил, что пополнение обменного фонда всегда полезно в деле обмена, и если у военных есть возможность брать противника в плен, это делать "желательно, а если нет - ну, это война".