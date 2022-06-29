В результаті обміну з полону звільнено 144 захисники України, з них 43 "азовця" - ГУР

В ході масштабного обміну з полону було визволено 144 захисники України. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник якого Кирило Буданов очолює також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов", - сказано в ньому.

Загалом звільнено 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 - інших підрозділів Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України, 9 – територіальної оборони, 1 – Національної поліції.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

При цьому зазначено, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок, однак всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, що лише напередодні повідомлялося, що Координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. Зокрема, додому повертаються 16 українських військовослужбовців та один цивільний громадянин.

Зазначимо, що тиждень тому Буданов розповідав, що Україна розраховує обміняти полонених з "Азовсталі" у кілька етапів, анонсувавши, що "у найближчі терміни багато хто побачить своїх близьких уже вдома".