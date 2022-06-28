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Україна повернула тіла 46 загиблих військових, зокрема захисників Маріуполя
28 червня у Запорізькій області Україна провела чергову операцію з повернення тіл загиблих українських захисників, повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Українська сторона повернула тіла 46 військовослужбовців, з них 21 – захисники Маріуполя для гідного їх поховання.
Організацію операції провели за співпраці Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти, Головного управління розвідки, Міноборони, СБУ, Генштабу, ЗСУ та інших силових структур України.
Повернення тіл загиблих захисників України продовжується відповідно до норм Женевської конвенції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Попередня операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців відбулася 21 червня. Тоді Україна повернула тіла 35 своїх захисників.
До цього, 9 червня, до Києва привезли тіла ще 58 захисників "Азовсталі". Чотири з них, ймовірно, служили в "Азові". До цього українська сторона та країна-агресор Росія провели ще два обміни тілами загиблих військових. Також 8 червня сторони домовились про обмін за формулою "50 на 50".