Україна повернула тіла 46 загиблих військових, зокрема захисників Маріуполя

28 червня у Запорізькій області Україна провела чергову операцію з повернення тіл загиблих українських захисників, повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Українська сторона повернула тіла 46 військовослужбовців, з них 21 – захисники Маріуполя для гідного їх поховання.

Організацію операції провели за співпраці Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти, Головного управління розвідки, Міноборони, СБУ, Генштабу, ЗСУ та інших силових структур України.

Повернення тіл загиблих захисників України продовжується відповідно до норм Женевської конвенції.

Попередня операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців відбулася 21 червня. Тоді Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

До цього, 9 червня, до Києва привезли тіла ще 58 захисників "Азовсталі". Чотири з них, ймовірно, служили в "Азові". До цього українська сторона та країна-агресор Росія провели ще два обміни тілами загиблих військових. Також 8 червня сторони домовились про обмін за формулою "50 на 50".