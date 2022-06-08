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Україна та Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових
На лінії фронту у Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та країною-агресором Росією за формулою "50 на 50".
Про це повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відповідну домовленість було досягнуто внаслідок переговорів за участю Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
"З 50 наших захисників 37 – героїчні захисники "Азовсталі"", - зазначається у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Операція з обміну проводилася Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.
"Процес повернення тіл загиблих українських військових продовжується", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що українська сторона та країна-агресор Росія 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов". Належність інших тіл до різних підрозділів з'ясовується.