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Україна та Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових

Україна та Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових

На лінії фронту у Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та країною-агресором Росією за формулою "50 на 50".

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Про це повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідну домовленість було досягнуто внаслідок переговорів за участю Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

"З 50 наших захисників 37 – героїчні захисники "Азовсталі"", - зазначається у повідомленні.

Операція з обміну проводилася Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

"Процес повернення тіл загиблих українських військових продовжується", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що українська сторона та країна-агресор Росія 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов". Належність інших тіл до різних підрозділів з'ясовується.

Автор:
Світлана Манько